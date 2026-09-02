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«Это мы»: из-за кого над Москвой взлетела крышка нефтяного резервуара

Мир 07:51   02.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Это мы»: из-за кого над Москвой взлетела крышка нефтяного резервуара

1-й Отдельный Центр беспилотных систем сообщил, что именно благодаря их бойцам 18 июня Москва пережила эпичные удары по нефтеперерабатывающему заводу. Тогда взрыв был настолько сильный, что в воздух взлетела крышка нефтяного резервуара.

Тогда украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Москве, который расположен в районе Капотня. После чего в соцсетях появились зрелищные видео, на котором видно, как в результате взрывов над столицей взлетела крышка нефтяного резервуара.

Видео: Цензор.НЕТ

«В настоящее время 1 ОЦ СБС проводит кампанию «Это мы», цель которой – подписаться под собственной работой.
Украинское подразделение дальнобойных БПС заявляет о системном поражении стратегических объектов на территории РФ — от Балтийского моря до Урала», – написали бойцы.

В Центре отмечают: и дальше будут уничтожать стратегические цели противника. Это поможет ослабить экономический и военно-промышленный потенциал России, а значит – уменьшить возможности оккупантов продолжать войну против Украины.

«Диджитал-истерия на болотах лишь доказывает эффективность украинских дальнобойных санкций. 1-й Отдельный Центр готов подписаться под каждой пораженной целью и обещает: дальше будет», – добавили в подразделении.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 07:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тогда взрыв был настолько сильный, что в воздух взлетела крышка нефтяного резервуара.".