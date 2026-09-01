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Малоданиловская громада частично обесточена после ударов РФ

Происшествия 07:31   01.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Малоданиловская громада частично обесточена после ударов РФ Изображение создано ИИ

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о последствиях обстрелов РФ. Так, по его информации, часть громады полностью обесточена.

Проблемы со светом начались после вражеского удара по объекту критической инфраструктуры.

«В настоящее время четыре населенных пункта полностью обесточены, еще два — примерно на 90%», – написал Гололобов.

Когда удастся восстановить электроснабжение – на данный момент неизвестно, добавил глава громады.

Отметим, тревогу в Харькове и области дали в 23:05. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили о беспилотниках, которые летят в южной части региона. После полуночи БпЛА полетели на Харьков, а в северных регионах города слышали звуки взрывов и работу ПВО.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 07:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о последствиях обстрелов РФ. Так, по его информации, часть громады полностью обесточена.".