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Малоданилівська громада частково знеструмлена після ударів РФ

Події 07:31   01.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Малоданилівська громада частково знеструмлена після ударів РФ Зображення створене ШІ

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про наслідки обстрілів РФ. Так, за його інформацією, частина громади повністю знеструмлена.

Проблеми зі світлом почалися після удару по об’єкту критичної інфраструктури.

“Наразі чотири населені пункти повністю знеструмлені, ще два – приблизно на 90%”, – написав Гололобов.

Коли вдасться відновити електропостачання – наразі невідомо, додав глава громади.

Зазначимо, тривогу в Харкові та області дали о 23:05. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили  про безпілотники, які летять у південній частині регіону. Після опівночі БпЛА полетіли на Харків, а у північних регіонах міста чули звуки вибухів та роботу ППО.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 07:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про наслідки обстрілів РФ. Так, за його інформацією, частина громади повністю знеструмлена.".