Ракетний удар по забігу й успіхи СОУ – підсумки вихідних і 31 серпня

Російський «іскандер» влучив по учасниках патріотичного забігу – троє загиблих. Російський FPV-дрон сьогодні атакував автівку з дітьми в Золочеві. «Хартія» заявила про успішну зачистку лісу на Куп’янщині. «Об’єктив» нагадує головні новини 31 серпня.

Трагедія сталася на вихідних на Харківщині. Російський «іскандер» вдарив по селу Наталине Берестинського району. Це відбулося в момент, коли там проводили Всеукраїнський патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Внаслідок «прильоту» загинули троє людей. Серед них – поліцейський офіцер громади Олексій Загваздін. Слідом бойова медикиня Юлія Сачко заявила: забіг відкрито анонсувала селищна військова адміністрація, вказавши час і місце. Обласна прокуратура повідомила: проводять розслідування за статтею «службова недбалість, що спричинила загибель людей».

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Начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив «Об’єктиву»: у трирічного хлопчика та семирічної дівчинки гострий стрес. Вони вчасно вискочили з авто. Їхні батьки не постраждали. Перед цим ударом був ще один – по транспорту підприємства «Ритуал», який перевозив тіло померлого.

«Хартія» заявила про успішну зачистку лісу на півдні від села Западне, що на Куп’янщині. Раніше Сили оборони позбулися від російського плацдарму на півночі від села. Оглядач Олександр Коваленко відзначив: у росіян спостерігається паніка. Адже дії СОУ створюють умови для оточення російського підрозділу, який залишається в східних локаціях Западного.

Партизани з руху «АТЕШ» заявили, що пошкодили військову логістику, котра забезпечує окупантів на Куп’янському напрямку. З ладу вивели дві релейні шафи залізниці в Бєлгородській області. Нею мав рухатися вантаж боєприпасів на окуповані території.

Гроші хотіла отримати за офіційне підтвердження, що літня жінка з інвалідністю потребує постійного догляду. Документ був потрібним, щоб син пацієнтки отримав відстрочку від мобілізації. Медикиню затримали з грошима. Справу вже передали до суду. Обвинувачена зізналася та перерахувала 180 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України, повідомила Харківська обласна прокуратура.