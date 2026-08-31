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Двоє постраждалих – росіяни атакували АЗС і підприємство на Харківщині

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«На превеликий жаль, є двоє постраждалих — людям надають всю необхідну медичну допомогу», – розповів у своєму телеграм-каналі Сергій Зеленський.

Внаслідок ворожих ударів у громаді пошкоджені автозаправна станція та переробне підприємство.

31 серпня росіяни здійснили декілька атак по території Лозівської громади, повідомив її голова Сергій Зеленський.

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• Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 21:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 серпня росіяни здійснили декілька атак по території Лозівської громади, повідомив її голова Сергій Зеленський.".