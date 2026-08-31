Двоє постраждалих – росіяни атакували АЗС і підприємство на Харківщині
31 серпня росіяни здійснили декілька атак по території Лозівської громади, повідомив її голова Сергій Зеленський.
Внаслідок ворожих ударів у громаді пошкоджені автозаправна станція та переробне підприємство.
«На превеликий жаль, є двоє постраждалих — людям надають всю необхідну медичну допомогу», – розповів у своєму телеграм-каналі Сергій Зеленський.
Наразі профільні служби обстежують території, фіксують наслідки ворожих ударів та з’ясовують інформацію щодо можливих пошкоджень приватного житлового сектору.
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