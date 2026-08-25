Реактивний БпЛА вдарив по Харкову, є постраждалі
Мер Харкова Ігор Терехов о 18:43 25 серпня повідомив про удар російського реактивного БпЛА по житлових будинках.
Доповнено о 19:29. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес в Основ’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Пошкоджені 6 приватних будинків та 5 легкових автомобілів. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
18:45. “Зафіксовано удар ворожого реактивного дрона, пошкоджено близько десяти приватних будинків, кілька автомобілів. Надходить інформація про постраждалих”, – заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.
За кілька хвилин начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що зафіксовано удар ворожим дроном в Основ’янському районі Харкова. За його інформацією, пошкоджений приватний будинок.
Трохи пізніше Синєгубов повідомив, що є один постраждалий і йому надають медичну допомогу.
Але мер Харкова заявив, що постраждалих уже двоє.