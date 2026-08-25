Світло відключать у двох районах Харкова в середу: адреси

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що у середу, 26 серпня, з 08:00 до 17:00 частково будуть знеструмлені споживачі Основ’янського та Новобаварського районів.

Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Без світла залишаться мешканці таких вулиць:

Нагадаємо, рух транспорту на вулиці Сумгаїтській, в районі перехрестя з вулицею Космонавтів, заборонений до 28 вересня. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Причина – необхідність проведення реконструкції газопроводу. Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Дерев’янка, Старицького, Генріха Алтуняна та іншими.