Харків атакував БпЛА – що відомо

Мер Ігор Терехов повідомив близько 11:15, що росіяни випустили БпЛА по Харкову. Під ударом опинився Основ’янський район.

“Зафіксовано падіння ворожого бойового дрона в Основ’янському районі – без детонації та постраждалих”, – написав Терехов.

Нагадаємо, вночі 25 серпня РФ завдала ракетного удару по місту. Після опівночі в Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що місто атакували ракетами. Як невдовзі виявилося, під удар потрапив Основ’янський район, “приліт” прийшовся по промисловій зоні. Пізніше мер поінформував про одного загиблого через удар ракетою.