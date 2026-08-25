Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов з цього приводу 📹

“Цей випадок буде проаналізовано людьми”. Так, мер Харкова Ігор Терехов прокоментував гучне святкування молоді Дня міста з басейном у кузові вантажівки, який приїхав у центр.

“Я розумію, виникає питання етики. Хочу сказати, я дуже вдячний харків’янам, які обожнюють своє місто. І дуже багато гостей приїхало святкувати День міста, і це чудово. Але що стосується етики, я впевнений, що цей випадок буде проаналізовано людьми. І етика потребує, особливо під час війни, та й після війни, щоб молодь була етична. По-перше, я попереджав, що святкування буде на багатьох локаціях. І дуже важливо, щоб не було скупчення людей. Я попереджав, щоб були дуже обережно, прислухалися до повітряних тривог. Звісно, молодь, і святкує День міста. Це, певна традиція, але сьогодні ситуація війни, і потрібно буде дуже обережними”, – сказав мер, передає видання “Думка”.

Відео: “Думка”

Відео: телеграм-канал “Труха”

Нагадаємо, 23 серпня містяни відзначили День Харкова. Попри численні повітряні тривоги, в середмісті зібралися тисячі людей. Удень головною локацією став святково прибраний сад Шевченка. Згодом люди заполонили Сумську та площу Конституції. «Зоряне небо» так і не засвітилося, втім рух на центральній вулиці довелося перекрити. У хід пішли фаєри, а на весь центр лунала знаменита кричалка харківських фанатів про Путіна. Дійшло до того, що в середмістя прибув басейн – у кузові вантажівки. Бурхливе святкування посеред війни викликало критику в соцмережах. Подробиці – тут.