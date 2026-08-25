Live

Побиття та загибель собак на Чугуївщині: поліція перевіряє інформацію

Суспільство 12:45   25.08.2026
Вікторія Яковенко
Побиття та загибель собак на Чугуївщині: поліція перевіряє інформацію

Правоохоронці зареєстрували два повідомлення про можливе жорстоке поводження з тваринами у селі Слобожанське Чугуївського району. Одне з них стосується побиття собаки, інше – загибелі тварини.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 21 серпня місцева мешканка повідомила, що вранці 19 числа невідомий чоловік нібито вдарив палицею безпритульного собаку.

Вже 23 серпня до поліції надійшло повідомлення про загибель вуличного собаки.

“За словами заявниці, тварина загинула вночі. Також вона зазначила, що раніше в цьому районі вже були випадки загибелі тварин”, – додали правоохоронці.

Наразі за обома фактами копи встановлюють обставини подій та осіб, які можуть бути до них причетні.

“Водночас поліція перевіряє інформацію, що поширюється у соціальних мережах, про нібито відсікання голів цуценят. На цей час вказана інформація не знаходить свого підтвердження”, – уточнили в НПУ.

Правоохоронці просять жителів, які могли бути свідками зазначених подій або мають фото-, відеозаписи, що можуть допомогти встановити обставини подій, повідомити про це за номером 102.

Нагадаємо, інформацію про можливе жорстоке поводження з тваринами в Харкові перевіряє поліція. Правоохоронці зреагували на повідомлення в соцмережах, що містило нібито скриншоти дописів співробітника університету Каразіна, що він ненавидить безпритульних собак і «травонув» їх. Проте авторка одного з таких повідомлень у фейсбуці згодом оновила свій текст, відзначивши, що чоловіка на фото підставили – він не має стосунку до жорстокого поводження з тваринами. З невідомою метою використали його фото. Так само не харківським виявилося зображення мертвої собаки, яке також просували в мережах. Де правда, а де фейк, тепер розбереться НПУ.

Читайте також: Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов з цього приводу 📹

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту
Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту
25.08.2026, 13:42
Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов щодо цього 📹
Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов щодо цього 📹
25.08.2026, 12:14
Мобілізація жінок в Україні: чи залишиться служба у ЗСУ добровільною
Мобілізація жінок в Україні: чи залишиться служба у ЗСУ добровільною
25.08.2026, 10:48
Харків атакував БпЛА – що відомо
Харків атакував БпЛА – що відомо
25.08.2026, 11:26
Ніч “під градусом” на Харківщині: скільки нетверезих водіїв упіймали
Ніч “під градусом” на Харківщині: скільки нетверезих водіїв упіймали
25.08.2026, 11:48
Побиття та загибель собак на Чугуївщині: поліція перевіряє інформацію
Побиття та загибель собак на Чугуївщині: поліція перевіряє інформацію
25.08.2026, 12:45

Новини за темою:

25.08.2026
Ошукали громадян Латвії: як працював кол-центр у Харкові, нові підозри
22.08.2026
Були біля озера: трьох дітей шукали на Харківщині
20.08.2026
Кондиціонери зникали з будинків у Харкові: поліція з’ясувала причину
20.08.2026
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
20.08.2026
Втекла з лікарні: неповнолітню розшукують в Харкові, прикмети


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Побиття та загибель собак на Чугуївщині: поліція перевіряє інформацію», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 12:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зареєстрували два повідомлення про можливе жорстоке поводження з тваринами у селі Слобожанське Чугуївського району.".