Побиття та загибель собак на Чугуївщині: поліція перевіряє інформацію

Правоохоронці зареєстрували два повідомлення про можливе жорстоке поводження з тваринами у селі Слобожанське Чугуївського району. Одне з них стосується побиття собаки, інше – загибелі тварини.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 21 серпня місцева мешканка повідомила, що вранці 19 числа невідомий чоловік нібито вдарив палицею безпритульного собаку.

Вже 23 серпня до поліції надійшло повідомлення про загибель вуличного собаки.

“За словами заявниці, тварина загинула вночі. Також вона зазначила, що раніше в цьому районі вже були випадки загибелі тварин”, – додали правоохоронці.

Наразі за обома фактами копи встановлюють обставини подій та осіб, які можуть бути до них причетні.

“Водночас поліція перевіряє інформацію, що поширюється у соціальних мережах, про нібито відсікання голів цуценят. На цей час вказана інформація не знаходить свого підтвердження”, – уточнили в НПУ.

Правоохоронці просять жителів, які могли бути свідками зазначених подій або мають фото-, відеозаписи, що можуть допомогти встановити обставини подій, повідомити про це за номером 102.

Нагадаємо, інформацію про можливе жорстоке поводження з тваринами в Харкові перевіряє поліція. Правоохоронці зреагували на повідомлення в соцмережах, що містило нібито скриншоти дописів співробітника університету Каразіна, що він ненавидить безпритульних собак і «травонув» їх. Проте авторка одного з таких повідомлень у фейсбуці згодом оновила свій текст, відзначивши, що чоловіка на фото підставили – він не має стосунку до жорстокого поводження з тваринами. З невідомою метою використали його фото. Так само не харківським виявилося зображення мертвої собаки, яке також просували в мережах. Де правда, а де фейк, тепер розбереться НПУ.