Live

Ошукали громадян Латвії: як працював кол-центр у Харкові, нові підозри

Суспільство 13:36   25.08.2026
Вікторія Яковенко
Ошукали громадян Латвії: як працював кол-центр у Харкові, нові підозри Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці повідомляють, що вручили підозри ще чотирьом ймовірним членам злочинної організації, яка ошукала громадян Латвії на понад 5,5 мільйонів гривень. Також силовики навели нові подробиці роботи кол-центру.

«У ході другого етапу міжнародної операції слідчі поліції оголосили підозри за низкою статей ККУ ще чотирьом учасникам угруповання, серед яких 24-річна HR шахрайського кол-центру, яка організовувала проходження кандидатами тестування за допомогою поліграфа. Одного з підозрюваних вже поміщено під варту із альтернативною застави у майже 5 мільйонів гривень», – розповіли в Нацполіції України.

Підозрюваним загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Поліцейські кажуть: реконструювали повний цикл шахрайської схеми та структуру кол-центру. Встановлено, що фігуранти цілеспрямовано купували в даркнеті та у закритих онлайн-спільнотах контакти людей, які вже втратили гроші через псевдоінвестиційні платформи, фейкових брокерів або криптовалютні афери.

«Оператори кол-центру у Харкові телефонували іноземцям та, вдаючи з себе працівників юридичних компаній, обіцяли допомогти з повернення втрачених коштів. Аби увійти в довіру та створити ілюзію безпеки, зловмисники діяли не зовсім стандартним способом: вони акцентували увагу співрозмовників на післяплаті та демонстративно відмовлялися від авансових виплат», – розповіли правоохоронці.

Потім людей переконували у необхідності встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу до гаджетів жертв, щоб пройти «верифікацію». У такий спосіб фігуранти отримували контроль над пристроями іноземців та доступ до їх онлайн-банкінгу. Після цього від імені жертв оформлювали кредити. Отримані кошти переказували на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці, а потім з метою конспірації розпорошували фінансові потоки за допомогою різноманітних інструментів, зазначили у поліції.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, що раніше підозри вручили п’ятьом фігурантам віком від 26 до 37 років, які, за даними слідства, були причетні до організації та функціонування цього кол-центру. У травні силовики провели обшуки вдома у підозрюваних, п’яти автомобілях та нежитловому приміщенні, де функціонував кол-центр.

Досудове розслідування триває.

колл-центр работал в Харькове
Фото: Владислав Абдула
колл-центр работал в Харькове
Фото: Владислав Абдула
колл-центр работал в Харькове
Фото: Владислав Абдула

Читайте також: Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов щодо цього 📹

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту
Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту
25.08.2026, 13:42
Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов щодо цього 📹
Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов щодо цього 📹
25.08.2026, 12:14
Мобілізація жінок в Україні: чи залишиться служба у ЗСУ добровільною
Мобілізація жінок в Україні: чи залишиться служба у ЗСУ добровільною
25.08.2026, 10:48
Харків атакував БпЛА – що відомо
Харків атакував БпЛА – що відомо
25.08.2026, 11:26
Ніч “під градусом” на Харківщині: скільки нетверезих водіїв упіймали
Ніч “під градусом” на Харківщині: скільки нетверезих водіїв упіймали
25.08.2026, 11:48
Побиття та загибель собак на Чугуївщині: поліція перевіряє інформацію
Побиття та загибель собак на Чугуївщині: поліція перевіряє інформацію
25.08.2026, 12:45

Новини за темою:

25.08.2026
До кінця вересня перекрили вулицю в Харкові: як об’їжджати
25.08.2026
Побиття та загибель собак на Чугуївщині: поліція перевіряє інформацію
25.08.2026
Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов щодо цього 📹
25.08.2026
РФ завдала ракетного удару по місту: Терехов повідомив, де “приліт”
24.08.2026
Парад дронів у Києві та критика Дня Харкова – підсумки 24 серпня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ошукали громадян Латвії: як працював кол-центр у Харкові, нові підозри», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 13:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомляють, що вручили підозри ще чотирьом ймовірним членам злочинної організації, яка ошукала громадян Латвії на понад 5,5 мільйонів гривень".