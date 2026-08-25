Ошукали громадян Латвії: як працював кол-центр у Харкові, нові підозри

Правоохоронці повідомляють, що вручили підозри ще чотирьом ймовірним членам злочинної організації, яка ошукала громадян Латвії на понад 5,5 мільйонів гривень. Також силовики навели нові подробиці роботи кол-центру.

«У ході другого етапу міжнародної операції слідчі поліції оголосили підозри за низкою статей ККУ ще чотирьом учасникам угруповання, серед яких 24-річна HR шахрайського кол-центру, яка організовувала проходження кандидатами тестування за допомогою поліграфа. Одного з підозрюваних вже поміщено під варту із альтернативною застави у майже 5 мільйонів гривень», – розповіли в Нацполіції України.

Підозрюваним загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Поліцейські кажуть: реконструювали повний цикл шахрайської схеми та структуру кол-центру. Встановлено, що фігуранти цілеспрямовано купували в даркнеті та у закритих онлайн-спільнотах контакти людей, які вже втратили гроші через псевдоінвестиційні платформи, фейкових брокерів або криптовалютні афери.

«Оператори кол-центру у Харкові телефонували іноземцям та, вдаючи з себе працівників юридичних компаній, обіцяли допомогти з повернення втрачених коштів. Аби увійти в довіру та створити ілюзію безпеки, зловмисники діяли не зовсім стандартним способом: вони акцентували увагу співрозмовників на післяплаті та демонстративно відмовлялися від авансових виплат», – розповіли правоохоронці.

Потім людей переконували у необхідності встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу до гаджетів жертв, щоб пройти «верифікацію». У такий спосіб фігуранти отримували контроль над пристроями іноземців та доступ до їх онлайн-банкінгу. Після цього від імені жертв оформлювали кредити. Отримані кошти переказували на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці, а потім з метою конспірації розпорошували фінансові потоки за допомогою різноманітних інструментів, зазначили у поліції.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, що раніше підозри вручили п’ятьом фігурантам віком від 26 до 37 років, які, за даними слідства, були причетні до організації та функціонування цього кол-центру. У травні силовики провели обшуки вдома у підозрюваних, п’яти автомобілях та нежитловому приміщенні, де функціонував кол-центр.

Досудове розслідування триває.