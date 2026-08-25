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Обманули граждан Латвии: как работал колл-центр в Харькове, новые подозрения

Общество 13:36   25.08.2026
Виктория Яковенко
Обманули граждан Латвии: как работал колл-центр в Харькове, новые подозрения Фото: Владислав Абдула

Правоохранители сообщают, что вручили подозрения еще четырем вероятным членам преступной организации, обманувшей граждан Латвии на более 5,5 млн гривен. Также силовики рассказали новые подробности работы колл-центра.

«В ходе второго этапа международной операции следователи полиции объявили подозрения по ряду статей УКУ еще четырем участникам группировки, среди которых 24-летняя HR мошеннического колл-центра, которая организовывала прохождение кандидатами тестирования с помощью полиграфа. Один из подозреваемых уже заключен под стражу с альтернативой залога в почти 5 миллионов гривен», — рассказали в Нацполиции Украины.

Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Полицейскые говорят: реконструировали полный цикл мошеннической схемы и структуру колл-центра. Установлено, что фигуранты целенаправленно покупали в даркнете и в закрытых онлайн-сообществах контакты людей, которые уже потеряли деньги из-за псевдоинвестиционных платформ, фейковых брокеров или криптовалютных афер.

«Операторы колл-центра в Харькове звонили по телефону иностранцам и, притворяясь работниками юридических компаний, обещали помочь по возвращению утраченных средств. Чтобы войти в доверие и создать иллюзию безопасности, злоумышленники действовали не совсем стандартным способом: они акцентировали внимание собеседников на наложенном платеже и демонстративно отказывались от авансовых выплат», — рассказали правоохранители.

Затем люди убеждали в необходимости установки программного обеспечения для удаленного доступа к гаджетам жертв, чтобы пройти «верификацию». Таким образом, фигуранты получали контроль над устройствами иностранцев и доступ к их онлайн-банкингу. После этого от имени жертв оформляли кредиты. Средства переводили на подконтрольные счета и криптовалютные кошельки, а затем с целью конспирации распыляли финансовые потоки с помощью различных инструментов, отметили в полиции.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, ранее подозрения вручили пяти фигурантам в возрасте от 26 до 37 лет, которые, по данным следствия, были причастны к организации и функционированию этого колл-центра. В мае силовики провели обыски в домах у подозреваемых, пяти автомобилях и нежилом помещении, где функционировал колл-центр.

Досудебное расследование продолжается.

колл-центр работал в Харькове
Фото: Владислав Абдула
колл-центр работал в Харькове
Фото: Владислав Абдула
колл-центр работал в Харькове
Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщают, что вручили подозрения еще четырем вероятным членам преступной организации, обманувшей граждан Латвии на более 5,5 млн гривен.".