До конца сентября перекрыли улицу в Харькове: как объезжать

Движение транспорта на улице Сумгаитской, в районе перекрестка с улицей Космонавтов, запрещено до 28 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Причина – необходимость проведения реконструкции газопровода.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Деревянко, Старицкого, Генриха Алтуняна и другими.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал громкое празднование молодежи Дня города с бассейном в кузове грузовика, приехавшего в центр. Он отметил, что «этот случай будет проанализирован людьми». Также он считает, что молодежь должна быть этичной во время войны и после ее завершения. Также городской голова поблагодарил харьковчан, которые обожают свой город.