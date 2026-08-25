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До конца сентября перекрыли улицу в Харькове: как объезжать

Общество 13:10   25.08.2026
Виктория Яковенко
До конца сентября перекрыли улицу в Харькове: как объезжать Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Сумгаитской, в районе перекрестка с улицей Космонавтов, запрещено до 28 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Причина – необходимость проведения реконструкции газопровода.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Деревянко, Старицкого, Генриха Алтуняна и другими.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал громкое празднование молодежи Дня города с бассейном в кузове грузовика, приехавшего в центр. Он отметил, что «этот случай будет проанализирован людьми». Также он считает, что молодежь должна быть этичной во время войны и после ее завершения. Также городской голова поблагодарил харьковчан, которые обожают свой город.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 13:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Сумгаитской, в районе перекрестка с улицей Космонавтов, запрещено до 28 сентября.".