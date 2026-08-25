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Мобилизация женщин в Украине: останется ли служба в ВСУ добровольной

Общество 10:48   25.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мобилизация женщин в Украине: останется ли служба в ВСУ добровольной Фото: busk-miskrada.gov.ua

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко развеял мифы о принудительной мобилизации женщин. Он отметил, что подобные темы любят активно обсуждать россияне. Однако об официальном призыве женщин в Украине речи не идет. 

Руководитель подчеркнул: женщины в армии есть, но идут туда исключительно добровольно. И менять этот подход не собираются.

«Никакой мобилизации женщин в Украине не происходит и не будет происходить», – подчеркнул Коваленко.

Он также акцентировал: такие спорные темы любят подхватывать россияне.

«Россияне сейчас паразитируют на этой теме благодаря некоторым нашим странным экспертам, решившим поговорить о том, чего нет и не будет», – добавил Коваленко.

Напомним, недавно в Украине начали активно обсуждать тему возможной мобилизации женщин. Хотя она периодически возникает в течение всего полномасштабного вторжения, новый виток споров возник после интервью «Радио Свобода» бывшего министра обороны Алексея Резникова.

Он считает, что Украине стоит ориентироваться на опыт других воюющих стран. Например, обратить внимание на опыт Израиля – там женщины проходят военную подготовку наравне с мужчинами. Резников объяснил: именно женщины смогут занять тыловые должности, тогда как всех мужчин удастся перевести ближе к фронту.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 10:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко развеял мифы о принудительной мобилизации женщин.".