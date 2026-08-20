«Я не сама»: в Харькове собирали женщин, чья жизнь связана с войной

15 августа в Харькове состоялся форум «Жіноче коло» для жен, партнерш и матерей военнослужащих, родственников пропавших без вести защитников, ветеранок и членов ветеранских семей. Рядом с ними находились специалисты и организации, способные оказать реальную помощь.

Организаторы говорят, что это финальное мероприятие проекта «Женская сила в поддержке».

«Форум стал местом встречи женщин с представителями ветеранских центров, общественных и благотворительных организаций, специалистами в области социальной и правовой защиты, противодействия гендерно обусловленному и домашнему насилию. Это было пространство, в котором женщина могла не только слушать, но и спрашивать. Не только получать информацию, но и находить конкретный контакт. Не оставаться один на один со своей проблемой, а видеть рядом людей и организации, к которым можно обратиться завтра», — рассказали организаторы.

Отмечается, что центральным событием форума стала панельная дискуссия «Ждем вместе». В ходе дискуссии говорили о юридическом сопровождении военнослужащих и их семей, социальной защите женщин и детей защитников, поддержке семей пропавших без вести, доступе к необходимым услугам, а также предотвращении и реагировании на гендерно обусловленное и домашнее насилие.

Особенностью «Жіночого кола» стало то, что форум не ограничился выступлениями со сцены. В пространстве мероприятия работали презентационные локации общественных и благотворительных организаций.

Харьковский форум завершился, но «Жіноче коло» продолжается, добавляют организаторы. Эстафету примет Запорожье, где 21 августа запланировано проведение такого же форума.

«И это особенно символично. Два прифронтовых города. Две области, ежедневно испытывающие последствия войны. Тысячи семей военнослужащих. Тысячи продолжающих работать женщин воспитывать детей, волонтерить, помогать другим — и ждать. Мы хотим, чтобы круг становился шире. Поддержка начинается не с большой программы или документа. Она начинается с момента, когда человек понимает: «Я не сама», — отметили организаторы.