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Удар по автомобилю в Золочеве: два человека ранены (фото)

Происшествия 12:08   04.10.2026
Оксана Горун
Удар по автомобилю в Золочеве: два человека ранены (фото)

Российская армия атаковала дроном гражданский автомобиль в Золочеве утром 4 октября, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня около 10:30 российские войска нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в поселке Золочев. В результате атаки ранения получили 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — написал Синегубов.

У 62-летней женщины ранены ноги, у мужчины — лицо и правая нога, уточнил «Объективу» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. Автомобиль сгорел.

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Фото: Виктор Коваленко

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Напомним, в течение суток Харьковщину атаковали «Ланцет», четыре «Молнии», 12 FPV-дронов и еще четыре БпЛА, тип которых устанавливают. В результате этих ударов погибли два человека: мужчина, который попал под удар дрона по авто на дороге между Дергачами и Золочевом (в районе села Маслии), и 35-летняя женщина — также от удара FPV-дрона по машине в селе Шестаково.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия атаковала дроном гражданский автомобиль в Золочеве утром 4 октября, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".