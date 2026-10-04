Удар по автомобилю в Золочеве: два человека ранены (фото)

Российская армия атаковала дроном гражданский автомобиль в Золочеве утром 4 октября, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня около 10:30 российские войска нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в поселке Золочев. В результате атаки ранения получили 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — написал Синегубов.

У 62-летней женщины ранены ноги, у мужчины — лицо и правая нога, уточнил «Объективу» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. Автомобиль сгорел.

Напомним, в течение суток Харьковщину атаковали «Ланцет», четыре «Молнии», 12 FPV-дронов и еще четыре БпЛА, тип которых устанавливают. В результате этих ударов погибли два человека: мужчина, который попал под удар дрона по авто на дороге между Дергачами и Золочевом (в районе села Маслии), и 35-летняя женщина — также от удара FPV-дрона по машине в селе Шестаково.