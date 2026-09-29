«На большой скорости проскакивают в Дергачи» — как люди выбираются из Золочева

С 29 сентября поселок Золочев остался без автобусного сообщения с Харьковом. Электрички сюда не ездят еще с марта. О ситуации с транспортом в громаде изданию «Вестник Богодуховщины» рассказал начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Автомобильная дорога из Золочева в Харьков в последнее время стала максимально небезопасной из-за угрозы атаки российских FPV-дронов. 28 сентября здесь вражеские беспилотники атаковали два автомобиля: легковушку и грузовик, один человек получил ранения. Уже 29 сентября произошел новый «прилет».

«Сегодня в 07:10 был удар там же, на том месте, где подбили грузовик и легковой автомобиль вчера. Я как раз проезжал, в 07:15, и он горел. Слава Богу, там никто не пострадал», — сказал Коваленко.

В таких условиях местный автобусный перевозчик принял решение отменить рейсы в Харьков.

«Я не могу его заставить, чтобы он ездил. По его словам, он не хочет подвергать опасности наших людей. И потому было принято не мной, а руководством автоперевозчика решение о том, чтобы временно приостановить. С одной стороны, для нас это большая проблема – автотранспортное сообщение. Но здесь действительно очень опасно», — пояснил начальник военной администрации.

Он отметил, что уже обсуждал ситуацию с управлением транспорта ХОВА. Однако предоставить перевозчика, который согласился бы обслуживать такой маршрут, там не смогли.

«Я говорю: «Местный перевозчик пока приостанавливает маршрут, может у вас кто-то еще есть?» — «Да вы что, в Золочеве?!» Я говорю: «А почему нет?» Небольшими машинами. У нас есть перевозчики, вы знаете, и все знают о них, в авто берут людей – и на большой скорости проскакивают, как говорится, в Дергачи», — описал Коваленко практически единственный транспортный вариант, который еще доступен жителям Золочева.