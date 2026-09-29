«Прилет» по объекту под Харьковом: Дергачи и села вокруг без света

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что российская армия атаковала объект энергетической инфраструктуры. Взрыв в Харькове слышали около 17:04.

«В результате российского удара по объекту энергетической инфраструктуры город Дергачи и окрестные населенные пункты полностью обесточены. Специалисты Харьковоблэнерго уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Продолжительность работ будет зависеть от масштабов повреждений и угрозы повторных «прилетов», — написал Задоренко.

Он призвал жителей по возможности позаботиться о зарядке гаджетов и создании запаса воды. Водоснабжение в Дергачах работает по графику блэкаутов. Насосы будут подавать воду в системы три раза в сутки: с 06:30 до 09:00, с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00.

«Если свет не появится в течение суток – будем запускать работу специальных пунктов, где можно будет зарядить электронные устройства и воспользоваться интернетом», — пообещал начальник ГВА.

Без электричества из-за этого удара также осталась Малоданиловская громада, о чем ранее сообщал ее глава Александр Гололобов. В Харькове были перебои со светом сразу после взрыва.