Бой в Купянске и мини-«Вивальди» у Двуречной: Трегубов о ситуации на фронте

28 сентября в Купянске произошел бой — первый за долгое время, правда не масштабный. В то же время события на Двуречанском плацдарме оккупантов «идут по схожему сценарию» с операцией ВСУ «Вивальди».

Подробностями о ситуации на фронте на Харьковщине в эфире «Суспільного» поделился спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. По его оценке, активность атак оккупантов на Харьковщине в сентябре существенно снизилась в сравнении с летом. У российских войск наблюдается истощение. При этом отдельные столкновения происходят.

«В самом Купянске вчера был даже целый бой. Правда там со стороны противника участвовали два человека, которые были уничтожены. Но был бой в городе… В целом они сохраняют определенный потенциал в северных районах города, там несколько десятков человек до сих пор есть. В северные районы города они заходят через ту же Голубовку… Каким-то образом они там с нашими столкнулись, думаю, просто не сориентировались», — поделился Трегубов.

Пока россияне пытаются сохранить хотя бы небольшое присутствие в Купянске, Силы обороны теснят их на севере от города. 29 сентября команда DeepState внесла изменение на карту фронта, отметив еще один участок, который вернулся под контроль ВСУ.

Комментировать в деталях происходящее на Двуречанском плацдарме РФ Трегубов не стал, ссылаясь на необходимость сохранять оперативную паузу. Однако сравнил события с операцией «Вивальди», которую Третий армейский корпус проводит на Лиманском направлении.

«Постепенно уменьшается российский плацдарм. Это не столь стремительно и быстро, как на Лиманщине эти события происходят, но они происходят по схожему сценарию. Просто, может быть, меньший масштаб из-за особенностей местности и количества личного состава с обеих сторон. Оно все же там немного меньше. Соответственно, и масштаб немного меньше. Но положительная динамика там, безусловно, есть. И то, что мы видим в исполнении россиян, это их реакция на эту позитивную динамику», — сказал Трегубов.