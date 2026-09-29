Бій у Куп’янську та міні-“Вівальді” біля Дворічної: Трегубов про фронт

28 вересня в Куп’янську стався бій – перший за довгий час, щоправда, не масштабний. Водночас події на Дворічанському плацдармі окупантів “йдуть за схожим сценарієм” з операцією ЗСУ “Вівальді”.

Подробицями щодо ситуації на фронті на Харківщині в етері “Суспільного” поділився спікер Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. За його оцінкою, активність атак окупантів на Харківщині у вересні суттєво знизилася порівняно з літом. У російських військ спостерігається виснаження. При цьому окремі сутички відбуваються.

“У самому Куп’янську вчора був навіть цілий бій. Правда там з боку противника брали участь аж дві особи, яких було знищено. Але був бій у місті… Загалом вони зберігають певний потенціал у північних районах міста, там кількадесят осіб досі є. До північних районів міста вони заходять через ту саму Голубівку… Якимось чином вони там із нашими зіткнулися, думаю, що просто не зорієнтувалися”, – поділився Трегубов.

Поки росіяни намагаються зберегти хоча б невелику присутність у Куп’янську, Сили оборони тіснять їх північ від міста. 29 вересня команда “DeepState” внесла зміну на мапу фронту, позначивши ще одну ділянку, яка повернулася під контроль ЗСУ.

Коментувати в деталях те, що відбувається на Дворічанському плацдармі РФ, Трегубов не став, посилаючись на необхідність зберігати оперативну паузу. Однак порівняв події з операцією “Вівальді”, яку Третій армійський корпус проводить на Лиманському напрямку.

“Поступово зменшується російський плацдарм. Це не настільки стрімко та швидко, як на Лиманщині ці події відбуваються, але вони відбуваються за схожим сценарієм. Просто, може, менший масштаб через особливості місцевості та кількість особового складу з обох боків. Вона все ж таки там трішки менша. Відповідно, й масштаб трішки менший. Але позитивна динаміка там безумовно є. І те, що ми бачимо у виконанні росіян, це їхня реакція на цю позитивну динаміку”, – сказав Трегубов.