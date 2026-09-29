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Військові РФ затягли цивільних у трубу під Куп’янськом: подробиці від ЗСУ

Події 18:05   29.09.2026
Оксана Горун
Військові РФ затягли цивільних у трубу під Куп’янськом: подробиці від ЗСУ Скриншот

Першим подібним випадком назвав речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов події, що розгорнулися під Куп’янськом і потрапили на відео корпусу “Хартія”.

На опублікованому ролику окупанти, переодягнені в цивільне, у супроводі мирних жителів (зокрема – в інвалідних візках) залишають правобережжя Осколу через газову трубу. У “Хартії” заявили, що окупанти прикриваються цивільними. Віктор Трегубов у етері “Суспільного” наголосив, що відбувається насильницька евакуація цивільних.

“Тут одразу кілька порушень міжнародного гуманітарного права: це і прикриття цивільними, і насильницька евакуація цивільних, і безпосередньо військові, які перебувають у цивільному одязі, й переміщуються в цивільному одязі, видаючи себе за цивільних. І звичайно, коли вони ще й заводять у цю трубу, то це безпосередньо піддання життів цивільних небезпеці. Це безпосередня небезпека – пересуватися по цій трубі. Тут просто росіяни зібрали якесь бінго з порушень правових і просто моральних”, – сказав Трегубов.

Він зазначив, що інформації про стан цієї групи цивільних наразі немає. Випадки, коли російські окупанти буквально викрадали людей, бували. Зокрема – у селищі Грабовське Сумської області. Проте йшлося про прикордоння, тобто перемістити захоплених людей на територію РФ можна було за кілька хвилин пішки.

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А так, щоб на таку дистанцію, з використанням труб чи об’єктів інфраструктури – ні, я не пригадую принаймні на наших напрямках“, – визнав речник Об’єднаних сил.

Труба, в яку заганяли цивільних росіяни, — та сама, що використовувалася для непомітного перекидання груп військових через Оскіл для подальшої інфільтрації в Куп’янськ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 18:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Першим подібним випадком назвав речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов події, що розгорнулися під Куп’янськом і потрапили на відео корпусу “Хартія”".