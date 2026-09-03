“Абсолютно шизофренічні заяви” – Трегубов про “успіхи” Путіна

Спікер Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в особистому телаграм-каналі висловився про нещодавні заяви російського диктатора Путіна про “освобожденные” населені пункти.

“Абсолютно шизофреничні заяви росіян кількох минулих днів (“взяття Святогорська”, “повний контроль над Козачою Лопанню”, якісь шалені ривки на Великобурлуцькому напрямку і низа героїчних просувань там, де по факту ледь-ледь друга лінія) пов’язані з одним простим фактом. У них дедлайн стояв до кінця літа. Себто, до 31 серпня. Вони тупо перенесли з колонки “наказ” у колонку “виконано”. Все. Як відомо, нема нічого неможливого, коли ти брехло”, – написав Трегубов.

Нагадаємо, Путін на словах “звільнив” 14 населених пунктів в Україні. Заяву про гучні успіхи він прочитав з папірця під час пресконференції в Бішкеку. Серед того, що, на думку російського диктатора, перейшло під контроль його військ, опинилися зокрема селище Козача Лопань та село Піски-Радьківські на Харківщині. У Силах оборони спростували слова Путіна про Козачу Лопань. Що ж до села Піски-Радьківські, то воно взагалі знаходиться за 14 кілометрів від лінії фронту.