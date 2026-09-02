Заява Путіна про “окупацію” Козачої Лопані на Харківщині – реакція військових

Слідом за начальником ХОВА Олегом Синєгубовим нічну заяву Путіна про нібито окупацію прикордонного селища Козача Лопань на півночі Харківщини спростували у 14-му армійському корпусі.

Військові наголосили, що чергові заяви російських пропагандистів та особисто Путіна традиційно не відповідають дійсності — Козача Лопань перебуває під контролем Сил оборони.

“Обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Ситуація динамічна, наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження”, – йдеться в публікації.

Також у корпусі поінформували, що від початку активних дій супротивник втратив в районі Козачої Лопані 178 військових загиблими та ще 210 – пораненими.

У ніч проти 2 вересня на пресконференції президент Росії Володимир Путін вкотре зробив низку гучних заяв про успіхи ЗС РФ в Україні. Зокрема, похвалився «визволенням» одразу 14 населених пунктів, окремо виділивши “окупацію” селища Козача Лопань та міста Святогірськ. Цю заяву вже спростував начальник ХОВА Олег Синєгубов, запевнивши журналістів, що СОУ контролюють Козачу Лопань, проте на цій ділянці фронту тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, наприкінці серпня американський Інститут вивчення війни писав, що російські війська атакують у напрямку Козачої Лопані з боку Ветеринарного, щоб обійти селище із заходу на тлі безуспішних спроб захопити його з початку червня.