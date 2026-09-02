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Завтра в Шевченківському районі не буде газу – де й причина

Суспільство 10:17   02.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра в Шевченківському районі не буде газу – де й причина

У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що 3 вересня планують провести планові роботи на системі газопостачання у Шевченківському районі. Через це завтра деякі мешканці будуть без блакитного палива.

Мешканців наступних будинків, де не буде газу, просять перекрити крани перед газовими приладами на час проведення робіт:

проспект Науки буд. 65-В, 65-Б, 65; 65, ділянки №3, №1, №5, №4, №7, №9, №8, №2, №6, №468, №439, №305, №241, №407, №337, №541, №329, №287, №288, №476, №331, №1015, №626, №829, №208, №221, №284, №314, №836, №411, №514, №1021, №1206, №80, №101, №629, №867, №376, №1114, №361, №359, №823, №98А, №68, №360, №69, №70, №71, №281, №770, №269, №1034, №1016, №1091.

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – додали газовики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 10:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через це завтра деякі мешканці будуть без блакитного палива.".