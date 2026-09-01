Новини Харкова — головне 1 вересня: як минула ніч

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07:15

Цілу ніч лунала тривога на Харківщині

Тривогу в Харкові та області дали о 23:05. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про безпілотники, які летять у південній частині регіону. Після опівночі БпЛА полетіли на Харків, а у північних регіонах міста чули звуки вибухів та роботу ППО.

Після чого різні швидкісні цілі та крилаті ракети почали літати над Україною. О 03:33 на Харківщину полетіли КАБи, а вранці ворог запустив БпЛА.

Станом на 07:15 тривога у Харкові та області триває.