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Новини Харкова — головне 1 вересня: як минула ніч

Україна 07:15   01.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 1 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Цілу ніч лунала тривога на Харківщині

Тривогу в Харкові та області дали о 23:05. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про безпілотники, які летять у південній частині регіону. Після опівночі БпЛА полетіли на Харків, а у північних регіонах міста чули звуки вибухів та роботу ППО.

Після чого різні швидкісні цілі та крилаті ракети почали літати над Україною. О 03:33 на Харківщину полетіли КАБи, а вранці ворог запустив БпЛА.

Станом на 07:15 тривога у Харкові та області триває.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".