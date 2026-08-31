Чи загрожує голод? Думки експертів щодо наслідків ударів по складах в Україні

Фото порожніх полиць у супермаркетах заполонили соцмережі. Експерти переконують: дефіцит продуктів та голод на Україну не очікують.

Кадр зі спорожнілими полицями в супермаркеті Києва блогер Денис Казанський запостив у фейсбуці з коментарем: “Дивлюся на порожні полиці в супермаркетах, і одразу ж виникають зрозумілі асоціації. Все це вже було у 1930-х. Вбивство голодом, геноцид… Вони довго доводили, що все це неправда і вигадка, що не було ніякого Голодомору. А тепер спалюють їжу на складах”. Утім, коментатори під цим постом в основному не розділили асоціацій автора, зазначаючи, що нічого схожого на “вбивство голодом” не відбувається, а порожні полиці далеко не скрізь.

“Друзі, ми не “помремо з голоду”. Не піддавайтеся чуткам, дезінформації та панічним настроям, – закликав радник президента України Сергій “Флеш” Бескрестнов. – Виробники та продавці зараз перебудовивають канали постачання. Якщо буде потреба, Європа “з радістю” заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту. Наш ворог не атакує “їжу”. Він атакує великий бізнес, який сплачує податки та створює робочі місця”.

Схожої думки дотримується інвестиційний банкір Сергій Фурса.

“Україна виживає за рахунок підтримки. Яка і живить нашу економіку. В країну заливаються мільярди євро, що є основним економічним стимулом і фактором збереження макро стабільності. Далі ці гроші розподіляються якось всередині. І створюють платоспроможний попит. На який реагує бізнес. Поки гроші є, ніяких дефіцитів і голоду не буде. Бо бізнес, мета якого заробити гроші, адаптується, перебудує логістику і все одно доставить товар до споживача”, – написав він.

Проте фото порожніх полиць у магазинах у соцмережах здебільшого – не фейки та не генерації ШІ. Що характерно, частина таких кадрів знята навіть не в Києві, який кілька діб під постійним обстрілом і затягнутий димом, а… у Львові. Чому зникли продукти в місті, яке знаходиться в тилу та близьке до “точки входу” в Україну імпортних товарів, — версію висловив місцевий політик, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

“У львівських супермаркетах люди масово скуповують борошно, сіль та крупи. У деяких магазинах, зокрема АТБ та METRO, полиці з окремими товарами вже помітно спорожніли. Водночас варто розуміти: значною мірою це штучно створений ажіотаж. Так, проблема з логістикою справді є. росія продовжує бити по логістичних об’єктах, що може спричиняти тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Але тимчасові проблеми з логістикою — це не дефіцит продуктів. Тому не варто скуповувати все підряд і власноруч створювати паніку”, – закликав він.