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Безробітний харків’янин міг “зливати” місця дислокацій ЗСУ у місті

Події 10:32   31.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Безробітний харків’янин міг “зливати” місця дислокацій ЗСУ у місті

Підозру у відстеженні та передачі інформації про місця розташування Сил оборони у Харкові отримав 51-річний безробітний харків’янин. Про це повідомили у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, чоловік передавав користувачеві в телеграм інформацію про те, де базуються українські військові у Харкові.

“Отримані дані могли становити інтерес для ворога та використовуватися для визначення цілей і подальшого завдання ударів по українських військових”, – пишуть правоохоронці.

Вони також зазначили, що в його повідомленнях були зазначені точні координати, а також детальний опис місцевості. Правоохоронці також ще встановлюють, чи співпрацював чоловік із представниками РФ.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 51-річному чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Також підозрюваному вже обрали запобіжний захід – його відправили до СІЗО.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 10:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозра у відстеженні та передачі інформації про місця розташування Сил оборони у Харкові отримав 51-річний безробітний харків’янин.".