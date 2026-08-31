Безробітний харків’янин міг “зливати” місця дислокацій ЗСУ у місті

Підозру у відстеженні та передачі інформації про місця розташування Сил оборони у Харкові отримав 51-річний безробітний харків’янин. Про це повідомили у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, чоловік передавав користувачеві в телеграм інформацію про те, де базуються українські військові у Харкові.

“Отримані дані могли становити інтерес для ворога та використовуватися для визначення цілей і подальшого завдання ударів по українських військових”, – пишуть правоохоронці.

Вони також зазначили, що в його повідомленнях були зазначені точні координати, а також детальний опис місцевості. Правоохоронці також ще встановлюють, чи співпрацював чоловік із представниками РФ.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 51-річному чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Також підозрюваному вже обрали запобіжний захід – його відправили до СІЗО.