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Працював на ворога під час окупації Куп’янська: кого підозрює СБУ

Події 11:20   28.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Працював на ворога під час окупації Куп’янська: кого підозрює СБУ

Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що 46-річному жителю Куп’янська заочно вручили підозру в роботі на РФ. 

За даними слідства, 2022 року чоловік перейшов на бік росіян і почав працювати в окупаційній адміністрації РФ.

За матеріалами справи, чоловік працював у так званому «відділі документообігу», де забезпечував роботу незаконного органу влади. Зокрема, він виконував службові завдання, пов’язані з веденням документації окупаційної адміністрації, та у такий спосіб сприяв функціонуванню загарбницьких органів влади на території Куп’янського району“, – зазначили у СБУ.

Після звільнення Куп’янська чоловік почав переховуватися від правосуддя. Заочно ймовірному зраднику вже вручили підозру у колаборативній діяльності, додали силовики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 11:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що 46-річному жителю Куп’янська заочно вручили підозру в роботі на РФ. ".