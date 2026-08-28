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Работал на врага во время оккупации Купянска: кого подозревает СБУ

Происшествия 11:20   28.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Работал на врага во время оккупации Купянска: кого подозревает СБУ

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что 46-летнему жителю Купянска заочно вручили подозрение в работе на РФ. 

По данным следствия, в 2022 году мужчина перешел на сторону россиян и начал работать в оккупационной администрации РФ.

«По материалам дела, мужчина работал в так называемом отделе документооборота, где обеспечивал работу незаконного органа власти. В частности, он выполнял служебные задачи, связанные с ведением документации оккупационной администрации, и способствовал функционированию захватнических органов власти на территории Купянского района», – отметили в СБУ.

После освобождения Купянска мужчина начал скрываться от правосудия. Заочно вероятному предателю уже вручили подозрение в коллаборативной деятельности, добавили силовики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 11:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что 46-летнему жителю Купянска заочно вручили подозрение в работе на РФ. ".