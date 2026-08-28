Работал на врага во время оккупации Купянска: кого подозревает СБУ
Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что 46-летнему жителю Купянска заочно вручили подозрение в работе на РФ.
По данным следствия, в 2022 году мужчина перешел на сторону россиян и начал работать в оккупационной администрации РФ.
«По материалам дела, мужчина работал в так называемом отделе документооборота, где обеспечивал работу незаконного органа власти. В частности, он выполнял служебные задачи, связанные с ведением документации оккупационной администрации, и способствовал функционированию захватнических органов власти на территории Купянского района», – отметили в СБУ.
После освобождения Купянска мужчина начал скрываться от правосудия. Заочно вероятному предателю уже вручили подозрение в коллаборативной деятельности, добавили силовики.