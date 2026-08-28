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В серии поджогов авто подозревают 17-летнюю харьковчанку (фото)

Общество 12:20   28.08.2026
Виктория Яковенко
В серии поджогов авто подозревают 17-летнюю харьковчанку (фото)

Следствие считает, что 17-летняя жительница Харькова за денежное вознаграждение поджигала автомобили.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка через Telegram общалась с неизвестным, который ставил ей задачи.

«Несовершеннолетняя покупала легковоспламеняющиеся смеси и использовала их для уничтожения транспортных средств», — рассказали правоохранители.

Следствие установило, что первый эпизод произошел 2 июля. Отмечается, девушка подожгла Mitsubishi Outlander. Автомобиль выгорел полностью, а пламя распространилось на две припаркованные рядом машины – Chevrolet Nubira и Volkswagen Passat.

«Владельцам нанесен ущерб на общую сумму более 675 тыс гривен. Впоследствии несовершеннолетняя подожгла в Харькове MINI Cooper S. Автомобиль выгорел полностью. Его рыночная стоимость составляет около 840 тыс. гривен. В общем сумма установленного ущерба превысила 1,5 млн гривен», — говорят в прокуратуре.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УКУ — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

17-летняя поджигала авто в Харькове

17-летняя поджигала авто в Харькове

17-летняя поджигала авто в Харькове

17-летняя поджигала авто в Харькове

В прокуратуре напомнили, что брат фигурантки тоже недавно получил подозрение. По данным следствия, 19-летний поджег BMW X4. Огонь быстро перекинулся на транспортные средства рядом. В результате полностью сгорели автомобили BMW X4 и BMW X5, а также частично поврежден еще один автомобиль.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 12:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следствие считает, что 17-летняя жительница Харькова за денежное вознаграждение поджигала автомобили.".