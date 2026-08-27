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«Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным

Происшествия 10:46   27.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным Фото: Александр Гололобов/Telegram

Начальник Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов призвал жителей не ездить возле неработающей АЗС на границе Малоданиловской и Харьковской громад. Он отметил: хотя заправка уже давно не работает, а большинство жителей Черкасской Лозовой привыкли ездить именно таким маршрутом, этот участок стал опасным, ведь его регулярно обстреливает враг.

АЗС уже четвертый раз за последнее время попала под удары FPV-дронов, акцентировал Гололобов. И атаки повторяются все чаще.

«Вчера FPV-дрон взорвался примерно в пяти метрах от автобуса, который двигался из села. Только чудом удалось избежать тяжелых последствий. Поэтому призываю всех быть максимально осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности выбирать альтернативный маршрут выезда из села», – призвал Гололобов.

Он также предполагает, что вчерашний удар не стал последним.

«Помните: враг видит нас как на ладони», – подчеркнул начальник ОТГ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 10:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "этот участок стал опасным, ведь его регулярно обстреливает враг.".