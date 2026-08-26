Коммунальщики уже на месте: что происходит в Основянском районе после ударов

В результате вчерашних российских обстрелов в Основянском районе повреждены девять частных домов, пишут в пресс-службе мэрии. Коммунальщики уже приступили к восстановлению разрушенного.

«С вечера коммунальщики оперативно начали восстанавливать электро- и газоснабжение, убирать обломки и битое стекло. Жителям оказывали помощь психологи ГСЧС, на месте также работали представители гуманитарной миссии «Проліска», – передают в мэрии.

На данный момент коммунальщики продолжают закрывать контура поврежденных домов, вывозить мусор и ликвидировать другие последствия «прилетов», добавили в мэрии.

Напомним, ракетный удар ночью 25 августа нанесли по Харькову россияне. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в промышленной зоне Основянского района и погибшем. Утром в городе упал вражеский беспилотник – в том же Основянском районе без детонации.