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Коммунальщики уже на месте: что происходит в Основянском районе после ударов

Происшествия 11:35   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Коммунальщики уже на месте: что происходит в Основянском районе после ударов Фото: ХГС

В результате вчерашних российских обстрелов в Основянском районе повреждены девять частных домов, пишут в пресс-службе мэрии. Коммунальщики уже приступили к восстановлению разрушенного.

Последствия обстрелов Харькова 26 августа
Фото: ХГС

«С вечера коммунальщики оперативно начали восстанавливать электро- и газоснабжение, убирать обломки и битое стекло. Жителям оказывали помощь психологи ГСЧС, на месте также работали представители гуманитарной миссии «Проліска», – передают в мэрии.

Последствия обстрелов Харькова 26 августа
Фото: ХГС

На данный момент коммунальщики продолжают закрывать контура поврежденных домов, вывозить мусор и ликвидировать другие последствия «прилетов», добавили в мэрии.

Последствия обстрелов Харькова 26 августа
Фото: ХГС

Напомним, ракетный удар ночью 25 августа нанесли по Харькову россияне. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в промышленной зоне Основянского района и погибшем. Утром в городе упал вражеский беспилотник – в том же Основянском районе без детонации.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 11:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики уже приступили к восстановлению разрушенного.".