Стрельба в Харькове: полиция проверяет причастность ТЦК (видео)
Следователи проверяют информацию по инциденту в Киевском районе Харькова с применением оружия, сообщает Нацполиция.
25 августа в соцсетях появилась видеозапись с возможным участием военнослужащих ТЦК.
По информации, произошедшее 23 августа в Харькове. На видео имеются кадры конфликтной ситуации, в ходе которой, по утверждению авторов публикации, раздались выстрелы.
Пока информацию о событии зарегистрировали в установленном законом порядке.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей, а также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к инциденту.