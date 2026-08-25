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Стрельба в Харькове: полиция проверяет причастность ТЦК (видео)

Происшествия 22:20   25.08.2026
Оксана Якушко
Стрельба в Харькове: полиция проверяет причастность ТЦК (видео) Скриншот

Следователи проверяют информацию по инциденту в Киевском районе Харькова с применением оружия, сообщает Нацполиция.

25 августа в соцсетях появилась видеозапись с возможным участием военнослужащих ТЦК.

По информации, произошедшее 23 августа в Харькове. На видео имеются кадры конфликтной ситуации, в ходе которой, по утверждению авторов публикации, раздались выстрелы.

Пока информацию о событии зарегистрировали в установленном законом порядке.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей, а также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к инциденту.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 22:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи проверяют информацию по инциденту в Киевском районе Харькова с применением оружия, сообщает Нацполиция.".