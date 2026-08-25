Стрельба в Харькове: полиция проверяет причастность ТЦК (видео)

Следователи проверяют информацию по инциденту в Киевском районе Харькова с применением оружия, сообщает Нацполиция.

25 августа в соцсетях появилась видеозапись с возможным участием военнослужащих ТЦК.

По информации, произошедшее 23 августа в Харькове. На видео имеются кадры конфликтной ситуации, в ходе которой, по утверждению авторов публикации, раздались выстрелы.

Пока информацию о событии зарегистрировали в установленном законом порядке.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей, а также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к инциденту.