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На две недели перекроют для транспорта улицу в Харькове: подробности

Транспорт 18:30   25.08.2026
Оксана Якушко
На две недели перекроют для транспорта улицу в Харькове: подробности Фото: ХГС

С 9:00 26 августа до 17:00 9 сентября запретят движение транспорта по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Дмитрия Коцюбайло, и выезд из пер. Власовского на ул. Георгия Тарасенко.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщает Харьковский горсовет.

Объехать закрытый участок можно будет близлежащими улицами Молочной, Дмитрия Коцюбайло, Тарасовской, Храмовой, Аэрокосмическим проспектом и проч.

Также в это время прекратят движение трамваев по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Добровольцев, а также движение автобусов по ул. Георгия Тарасенко, на участке пер. Петинского до ул. Дмитрия Коцюбайло.

На время ремонта общественный транспорт будет курсировать следующим образом:
трамвай №5: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова — пр. Героев Харькова — площадь Конституции — площадь Павловская — площадь Сергеевская — ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;

в обратном направлении: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях — площадь Сергеевская — площадь Павловская — площадь Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «ул. Одесская»;

трамвай №8: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотное «Ул. Одесская»;

автобус №260: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Георгия Тарасенко, 49 – пер. Власовский – ул. Тарасовская – ул. Храмовая – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – железнодорожная станция «Основа»;

в обратном направлении: по своему маршруту.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 18:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 26 августа до 17:00 9 сентября запретят движение транспорта по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Дмитрия Коцюбайло, и выезд из пер. Власовского.".