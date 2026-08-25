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На два тижні перекриють для транспорту вулицю у Харкові: подробиці

Транспорт 18:30   25.08.2026
Оксана Якушко
На два тижні перекриють для транспорту вулицю у Харкові: подробиці Фото: ХМР

З 9:00 26 серпня до 17:00 9 вересня заборонять рух транспорту на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Дмитра Коцюбайла, і виїзд з пров. Власівського на вул. Георгія Тарасенка.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомляє Харківська міськрада.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Молочною, Дмитра Коцюбайла, Тарасівською, Храмовою, проспектом Аерокосмічним та ін.

Також у цей час припинять рух трамваїв на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Добровольців, а також рух автобусів на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від пров. Петинського до вул. Дмитра Коцюбайла.

На час ремонту громадський транспорт курсуватиме наступним чином:

трамвай №5: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;

 

у зворотному напрямку: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «вул. Одеська»;

 

трамвай №8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

 

у зворотному напрямку: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне «Вул. Одеська»;

 

автобус №260: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Георгія Тарасенка, 49 – пров. Власівський – вул. Тарасівська – вул. Храмова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – залізнична станція «Основа»;

у зворотному напрямку: за своїм маршрутом.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 18:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 26 серпня до 17:00 9 вересня заборонять рух транспорту на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Дмитра Коцюбайла, і виїзд з пров. Власівського. ".