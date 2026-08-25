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Не працював з початку війни: в Харкові запустили багатоярусний фонтан (фото)

Суспільство 16:15   25.08.2026
Вікторія Яковенко
Не працював з початку війни: в Харкові запустили багатоярусний фонтан (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

У Молодіжному парку відновив роботу багатоярусний фонтан, який не працював від початку повномасштабного вторгнення, повідомили в СКП “Харківзеленбуд”.

“Фахівці демонтували конструкцію та вивезли її до ремонтного цеху. Майстри повністю оновили всі елементи фонтану: прочистили систему труб, відрегулювали форсунки та нанесли нове стійке покриття. Тепер реставрований водограй знову дарує затишок та прохолоду відвідувачам парку”, – розповіли комунальники.

фонтан в молодежном парке
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
фонтан в молодежном парке
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
фонтан в молодежном парке
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов прокоментував гучне святкування молоді Дня міста з басейном у кузові вантажівки, який приїхав у центр. Він зазначив, що “цей випадок буде проаналізовано людьми”. Також він вважає, що молодь має бути етичною під час війни й після завершення її. Також міський голова подякував харків’янам, які обожнюють своє місто.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 16:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Молодіжному парку відновив роботу багатоярусний фонтан, який не працював від початку повномасштабного вторгнення, повідомили в СКП “Харківзеленбуд”.".