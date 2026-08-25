DeepState повідомляє про успіх українських воїнів на Куп’янщині

25 серпня аналітики проєкту «DeepState» оновили мапу бойових дій та повідомили про успіх СОУ на Куп’янському напрямку.

За даними осінтерів, Сили оборони України відновили контроль поблизу села Западне.

Зазначимо, цей населений пункт знаходиться у Дворічанській громаді Куп’янського району. Село розташоване неподалік від річки Оскіл.

Нагадаємо, ворог може посилити тиск одразу на декількох напрямках Харківщини, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Йдеться про Куп’янськ та Борову, а також прикордоння регіону. Він пояснив, навіщо це робитимуть окупанти.