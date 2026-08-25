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DeepState повідомляє про успіх українських воїнів на Куп’янщині

Фронт 16:46   25.08.2026
Вікторія Яковенко
DeepState повідомляє про успіх українських воїнів на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

25 серпня аналітики проєкту «DeepState» оновили мапу бойових дій та повідомили про успіх СОУ на Куп’янському напрямку.

За даними осінтерів, Сили оборони України відновили контроль поблизу села Западне.

успех СОУ на Купянщине
Мапа DeepState 25 серпня
успех СОУ на Купянщине
Мапа DeepState 24 серпня

Зазначимо, цей населений пункт знаходиться у Дворічанській громаді Куп’янського району. Село розташоване неподалік від річки Оскіл.

Нагадаємо, ворог може посилити тиск одразу на декількох напрямках Харківщини, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Йдеться про Куп’янськ та Борову, а також прикордоння регіону. Він пояснив, навіщо це робитимуть окупанти.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 16:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 серпня аналітики проєкту «DeepState» оновили мапу бойових дій та повідомили про успіх СОУ на Куп’янському напрямку.".