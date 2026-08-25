Загинули рятувальник й медики: Лужок оговтується після удару 23 серпня

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що наразі відбувається в селі Лужок, який пережив ворожу атаку 23 серпня.

«Унаслідок ворожого удару загинули двоє місцевих жителів. Також, рятуючи людей та ліквідовуючи наслідки обстрілу, загинув працівник ДСНС та двоє медичних працівників, які прибули на виклик, щоб надати допомогу мешканцям громади», – зазначив Гололобов.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що внаслідок повторного удару по селу загинув водій Дергачівського відділення «екстренки» Вадим Рижиков 1972 року народження.

«Понад 15 років Вадим пропрацював водієм швидкої допомоги – спочатку у Козачій Лопані, де працював понад 8 років, а потім у Дергачах. З 24 лютого до 11 вересня 2022 року Вадим Рижиков пережив окупацію у рідному селищі, а після звільнення Козачої Лопані допомагав евакуювати односельців у безпечні місця. 23 серпня він загинув під час виконання своїх службових обов’язків. Разом із бригадою швидкої Вадим прибув на місце влучання для надання допомоги постраждалим, однак росіяни вдарили туди повторно. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці, а його колеги отримали поранення», – розповів Задоренко.

Унаслідок обстрілу у селі Лужок пошкоджено близько 30 будинків, вісім з них, попередньо, не підлягають відновленню, зазначив Гололобов.

За його словами, у населеному пункті ще повністю не відновили електропостачання. Завершити роботи мають до кінця тижня. А от відновлення газопостачання очікується у середу.