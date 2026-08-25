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Погибли спасатель и медики: Лужок приходит в себя после удара 23 августа

Происшествия 15:21   25.08.2026
Виктория Яковенко
Погибли спасатель и медики: Лужок приходит в себя после удара 23 августа Фото: Александр Гололобов

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что сейчас происходит в селе Лужок, который пережил вражескую атаку 23 августа.

«В результате вражеского удара погибли двое местных жителей. Также, спасая людей и ликвидируя последствия обстрела, погиб работник ГСЧС и двое медицинских работников, прибывших по вызову, чтобы оказать помощь жителям громады», — отметил Гололобов.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что в результате повторного удара по селу погиб водитель Дергачевского отделения «экстренки» Вадим Рыжиков 1972 года рождения.

погибший из-за удара по Лужку 23 августа
Фото: Вячеслав Задоренко

«Более 15 лет Вадим проработал водителем скорой помощи – сначала в Казачьей Лопани, где работал более 8 лет, а затем в Дергачах. С 24 февраля по 11 сентября 2022 года Вадим Рыжиков пережил оккупацию в родном поселке, а после освобождения Казачьей Лопани помогал эвакуировать односельчан в безопасные места. 23 августа он погиб при исполнении своих служебных обязанностей. Вместе с бригадой скорой Вадим прибыл на место попадания для помощи пострадавшим, однако россияне ударили туда повторно. К сожалению, от полученных ран он погиб на месте, а его коллеги получили ранения», — рассказал Задоренко.

В результате обстрела в селе Лужок повреждено около 30 домов, восемь из них, предварительно, не подлежат восстановлению, отметил Гололобов.

По его словам, в населенном пункте еще полностью не возобновлено электроснабжение. Завершить работы должны до конца недели. А вот восстановление газоснабжения ожидается в среду.

удар по селу Лужок 23 августа
Фото: Александр Гололобов
удар по селу Лужок 23 августа
Фото: Александр Гололобов
удар по селу Лужок 23 августа
Фото: Александр Гололобов

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 15:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что сейчас происходит в селе Лужок, который пережил вражескую атаку 23 августа.".