Харьков атаковал БпЛА – что известно

Мэр Игорь Терехов сообщил около 11:15, что россияне выпустили БпЛА по Харькову. Под ударом оказался Основянский район.

«Зафиксировано падение вражеского боевого дрона в Основянском районе — без детонации и пострадавших», – написал Терехов.

Напомним, ночью 25 августа РФ нанесла ракетный удар по городу. После полуночи в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город атаковали ракетами. Как вскоре оказалось, под удар попал Основянский район, «прилет» пришелся по промышленной зоне. Позже мэр проинформировал об одном погибшем из-за удара ракетой.