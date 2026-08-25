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Трегубов об активности РФ на Купянщине и попытках закрепиться у границы

Записано 10:08   25.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трегубов об активности РФ на Купянщине и попытках закрепиться у границы Скриншот

Несколько возросла активность противника на Купянском направлении, что есть «сезонной ситуацией». Как только интенсивность боев уменьшается на севере от Харькова – оккупанты начинают штурмовать на Купянщине. Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона.

В целом, по данным Трегубова, интенсивность боев на Харьковщине остается достаточно высокой. В частности, россияне давят на Купянском направлении, а также пытаются закрепиться в приграничье.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Скажем так, снова возросла агрессивность, снова возросла активность. Там только, бывает, падает (интенсивность боев, – ред.) на юг, на Слобожанском, растет на Купянском. Но это сезонные такие ситуации, я бы сказал. На Купянском, к сожалению, давление так или иначе есть. В первую очередь идет сторона, я бы сказал по украинскому плацдарму, на восточном берегу реки Оскол. Там, где враг пытается прорваться уже давно, там, где враг пытается активно пробиться через центр территории, которую украинцы удерживают, в сторону Купянска-Узлового, и там сохраняется достаточно высокая активность постоянно. Но иногда она также дополняется активностью к северу, непосредственно от города Купянск, на западном берегу реки Оскол. Там, где россияне пытаются непосредственно инфильтрироваться в город», – уточнил Трегубов.

Также он отметил, что враг пытается улучшить свое положение в районе Радьковки.

«Там ситуация следующая. Фактически, уничтожен населенный пункт, но существует лесополоса. Остатки трубы тоже есть, но это уже остатки трубы. И они, сначала вдоль реки, потом вдоль лесополосы заходят в северные районы города. Пытаются использовать лесополосу в качестве прикрытия для скрытых действий. Эффективность так себе, но к северным районам доходить они могут. Если вы посмотрите на физическую карту, там эта лесополоса немного заходит в город. На Западе от востока уже начинается застройка, но там сама лесополоса немного переходит в местные парки.
Этим они пытаются воспользоваться и потому такая ситуация там достаточно давно», – добавил он.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 10:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона.".