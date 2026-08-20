Сегодня 20 августа 2026 года: какой праздник и день в истории

20 августа 1627 года вышел первый словарь украинского языка. В 1941-м Гитлер издал декрет о создании рейхскомиссариата Украина. В 1968-м войска СССР оккупировали Чехословакию, чтобы подавить Пражскую весну. В 1977-м в космос запустили зонд NASA «Вояджер-2». В 1991-м Эстония провозгласила независимость, а по СССР прокатились митинги против ГКЧП. В 2014-м в японской Хиросиме произошла серия смертоносных оползней из-за аномального ливня.

Праздники и памятные даты 20 августа

20 августа – Международный день медицинского транспорта.

Также сегодня: День виртуальных миров, Всемирный день лени, Всемирный день москитов.

20 августа в истории

20 августа (дата приблизительная) 1627 года вышел первый словарь украинского языка «Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє». Подробнее.

20 августа 1884 года родился Емельян Ковч – украинский греко-католический священник, известный как священник Майданека. Подробнее.

20 августа 1941 года Гитлер издал декрет о создании рейхскомиссариата Украина. Подробнее.

20 августа 1968 года началась так называемая операция «Дунай» — по сути, оккупация войсками СССР и стран Варшавского договора Чехословакии. Подробнее.

20 августа 1977 года в космос запустили зонд NASA «Вояджер-2» (при этом «Вояджер-1» улетел позже – 5 сентября).

«Оба зонда путешествовали к Юпитеру и Сатурну, причем «Вояджер-1″ двигался быстрее и достиг их первым. Вместе зонды многое раскрыли о двух крупнейших планетах Солнечной системы и их спутниках. Вояджер-2 также стал первым и единственным космическим аппаратом, который пролетел вблизи Урана (в 1986 году) и Нептуна (в 1989 году), предлагая человечеству прекрасные виды и понимание этих далеких миров», — напоминает NASA.

На борту каждого из двух «Вояджеров» были послания с Земли вероятным внеземным цивилизациям – медная фонографическая пластинка «Звуки Земли». Она содержала приветствия на 55 языках и научную информацию о Земле и человечестве, а также послания мировых лидеров (в том числе президента США Картера). Кроме того, на пластинке записали музыку разных времен и народов, в частности, классическую, джаз и рок-н-ролл, некоторые звуки природы (например, гром, пение птиц, прибой, звуки китов и т.п.).

В наше время оба зонда уже вышли за пределы гелиосферы и находятся в межзвездном пространстве, но остаются на связи и обеспечивают человечество информацией об отдаленном космосе.

«Два зонда «Вояджер» NASA стали, в определенном смысле, капсулами времени своей эпохи: каждый из них имеет восьмидорожечный магнитофон для записи данных, у них примерно в 3 миллиона раз меньше памяти, чем в современных мобильных телефонах, и передают данные они примерно в 38 000 раз медленнее, чем интернет-соединение 5G. Однако «Вояджеры» остаются на передовой космических исследований. Управляемые и эксплуатируемые Лабораторией реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, они являются единственными зондами, когда-либо исследовавшими межзвездное пространство – галактический океан, через который путешествует наше Солнце и его планеты», — отмечают в NASA.

20 августа 1991 года во время Августовского путча в СССР Верховный Совет Эстонской ССР принял решение о восстановлении независимости Эстонии. В этот день и следующую ночь развивались основные события, которые стали приговором для ГКЧП и его организаторов. Подробнее.

20 августа 2014 года в Японии произошла серия смертоносных оползней, которые вызвал аномальный дождь – за день выпала месячная норма осадков. В результате стихийного бедствия погибли 72 человека. Подробнее.

Церковный праздник 20 августа

20 августа чтят память пророка Самуила. Подробнее.

Народные приметы

Если 20 августа сильный ветер, то остаток августа будет непогожим.

Если идет дождь, то до конца месяца будет дождить. Но радуга после дождя – к солнечным дням.

Если вода в реках уже холодная, то жары больше не будет.

Что нельзя делать 20 августа

20 августа нельзя игнорировать страшные сны – это предупреждение.

Нельзя стричь волосы и ногти.

День не подходит для знакомств – в том числе деловых, а также – сватовства и свадьбы.

Нельзя ходить в лес в одиночку.