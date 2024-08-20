Сегодня 20 августа: какой праздник и день в истории

20 августа 1627 года вышел первый словарь украинского языка. В 1941-м Гитлер издал декрет о создании рейхскомиссариата Украина. В 1968 году войска СССР оккупировали Чехословакию, чтобы подавить Пражскую весну. В 1991-м Эстония провозгласила независимость, а по СССР прокатились митинги против ГКЧП.

Праздники и памятные даты 20 августа

20 августа – Всемирный день лени.

Также отмечают: Всемирный день москитов, Международный день медицинского транспорта.

20 августа в истории

20 августа (дата приблизительная) 1627 года вышел первый словарь украинского языка «Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє». Подробнее.

20 августа 1884 года родился Емельян Ковч – украинский греко-католический священник, известный как священник Майданека. Его за помощь евреям арестовало гестапо, Ковча сожгли в крематории концлагеря. В 2001 году он стал блаженным католической церкви.

20 августа 1941 года Гитлер издал декрет о создании рейхскомиссариата Украина. Эта, созданная оккупантами, административно-территориальная единица существовала до изгнания нацистов из Украины – 1944 года. Подробнее.

20 августа 1968 года началась так называемая операция «Дунай» — по сути, оккупация войсками СССР и стран Варшавского договора Чехословакии. Эти события стали болезненной реакцией советского руководства на процессы демократизации в Чехословакии, которые известны как Пражская весна. Подробнее.

20 августа 1991 года во время Августовского путча в СССР Верховный Совет Эстонской ССР принял решение о восстановлении независимости Эстонии. В этот день и следующую ночь развивались основные события, которые стали приговором для ГКЧП и его организаторов. Подробнее.

Церковный праздник 20 августа

20 августа чтят память пророка Самуила. Пророк Самуил был пятнадцатым и последним судьей израильским, жившим за 1146 лет до нашей эры. Имя Самуил означает «выпрошенный» и апеллирует к тому, что мать буквально выпросила сына у Бога молитвами. С рождения Самуила посвятили Богу, а когда мальчику исполнилось три года, родители отдали сына под опеку первосвященника Илия, который одновременно был и судьей. В 12 лет Самуилу впервые было откровение – о том, что Бог накажет весь дом первосвященника Илия за то, что тот не усмиряет своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось: филистимляне, убив 30 000 израильтян (в том числе двух сынов Илия), захватили Ковчег Божий. Услышав об этом, Илий упал с седла и умер, сломав хребет. Умерла и его жена, услышав трагическое известие, когда рожала младенца. После смерти Илия Самуил стал судьей израильского народа. При его правлении Ковчег Божий вернули, а израильтяне отбили города, которые захватили филистимляне. Старейшины Израиля обратились к пророку Самуилу, чтобы тот поставил им царя («чтобы быть как все»). Однако он увидел в этом глубокое падение народа, которым к тому моменту руководил сам Бог. После того как первого царя Саула уличили в неповиновении Богу, Самуил все же помазал на царство человека – святого Давида, который укрывался у пророка, спасаясь от преследований царя Саула. Пророк Самуил умер, достигнув глубокой старости.

Народные приметы

Если 20 августа сильный ветер, то остаток августа будет непогожим.

Если идет дождь, то до конца месяца будет дождить. Но радуга после дождя – к солнечным дням.

Если вода в реках уже холодная, то жары больше не будет.

Что нельзя делать 20 августа

20 августа нельзя игнорировать страшные сны – это предупреждение.

Нельзя стричь волосы и ногти.

День не подходит для знакомств – в том числе деловых, а также – сватовства и свадьбы.

Нельзя ходить в лес в одиночку.