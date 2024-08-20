Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії

20 серпня 1627 року вийшов перший словник української мови. 1941-го Гітлер видав декрет про створення райхскомісаріату Україна. 1968 року війська СРСР окупували Чехословаччину, щоб придушити Празьку весну. 1991-го Естонія проголосила незалежність, а по СРСР прокотилися мітинги проти “ГКЧП”.

Свята та пам’ятні дати 20 серпня

20 серпня – Всесвітній день лінощів.

Також відзначають: Всесвітній день москітів, Міжнародний день медичного транспорту.

20 серпня в історії

20 серпня (дата приблизна) 1627 року вийшов перший словник української мови “Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє”. Докладніше.

20 серпня 1884 року народився Омелян Ковч – український греко-католицький священник, відомий як священник Майданека. Його за допомогу євреям заарештувало гестапо, Ковча спалили у крематорії концтабору. У 2001 році він став блаженним католицької церкви.

20 серпня 1941 року Гітлер видав декрет про створення райхскомісаріату Україна. Ця створена окупантами адміністративно-територіальна одиниця існувала до вигнання нацистів з України – 1944 року. Докладніше.

20 серпня 1968 року розпочалася так звана операція “Дунай” – по суті, окупація військами СРСР та країн Варшавського договору Чехословаччини. Ці події стали хворобливою реакцією радянського керівництва на процеси демократизації в Чехословаччині, які відомі як Празька весна. Докладніше.

20 серпня 1991 року під час Серпневого путчу в СРСР Верховна Рада Естонської РСР прийняла рішення про відновлення незалежності Естонії. Цього дня та наступної ночі розвивалися основні події, які стали вироком для “ГКЧП” та його організаторів. Докладніше.

Церковне свято 20 серпня

20 серпня вшановують пам’ять пророка Самуїла. Пророк Самуїл був п’ятнадцятим і останнім суддею Ізраїльським, який жив за 1146 років до нашої ери. Ім’я Самуїл означає “випрошений” і відповідає тому, що матір буквально випросила сина в Бога молитвами. Від народження Самуїла присвятили Богові, а коли хлопцю виповнилося три роки, батьки віддали сина під опіку первосвященника Ілія, який водночас був і суддею. У 12 років Самуїлу вперше було одкровення – про те, що Бог покарає весь дім первосвященника Ілія за те, що він не приборкує своїх нечестивих синів. Пророцтво збулося: філістимляни, убивши 30 000 ізраїльтян (у тому числі двох синів Ілія), захопили Ковчег Божий. Почувши про це, Ілій упав із сідла та помер, зламавши хребет. Померла і його дружина, почувши трагічну звістку, коли народжувала немовля. Після смерті Ілія Самуїл став суддею народу Ізраїльського. За його правління Ковчег Божий повернули, а ізраїльтяни відбили міста, які захопили філістимляни. Старійшини Ізраїлю звернулися до пророка Самуїла, щоб той поставив їм царя («щоб бути як інші»). Проте він побачив у цьому глибоке падіння народу, яким до того моменту керував сам Бог. Після того, як першого царя Саула викрили в непокорі Богу, Самуїл усе ж помазав на царство людину – святого Давида, який знаходив притулок у пророка, рятуючись від переслідувань царя Саула. Пророк Самуїл помер, досягнувши глибокої старості.

Народні прикмети

Якщо 20 серпня сильний вітер, то залишок серпня буде непогожий.

Якщо йде дощ, то до кінця місяця дощитиме. Проте веселка після дощу – до сонячних днів.

Якщо вода в річках уже холодна, то спеки більше не буде.

Що не можна робити 20 серпня

20 серпня не можна ігнорувати страшні сни – це попередження.

Не можна стригти волосся та нігті.

День не підходить для знайомств – у тому числі ділових, а також – сватання та весілля.

Не можна ходити в ліс по одинці.