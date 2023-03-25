Сьогодні 25 березня: яке свято та день в історії

25 березня в Україні відзначають День СБУ. Християни вшановують пам’ять Феофана сповідника. Цього дня рік тому звільнили Малу Рогань, 1999 року загинув у ДТП В’ячеслав Чорновіл, а 1949 року в СРСР почалася депортація населення Прибалтики.

Свята та пам’ятні дати 25 березня

25 березня – День Служби безпеки України.

У світі: Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі; Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою або зникли безвісти; День талантів у ЄС; Міжнародний день прокрастинації; Міжнародний день ненароджених дітей; Міжнародний день вафель.

25 березня в історії

25 березня 1857 року було запатентовано найдавніший із відомих пристроїв для запису звуку – фоноавтограф.

Його винахідник – француз Леон Скотт. Пристрій дозволяв відображати звукові коливання, проте не мав способу їх відтворення. Надалі фоноавтографи взяли за основу під час створення фонографа та грамофона. Цікаво, що перші записи, зроблені фоноавтографом, збереглися. Їх знайшли у 2008 році у паризькому архіві та змогли відтворити. Серед знахідок, зокрема, голос самого автора винаходу. Леон Скотт у 10-секундному записі співає французьку народну пісню Au Clair de la Lune.

25 березня 1917 року відбулася 20-тисячна маніфестація під українськими прапорами у Петрограді. Так відзначали річницю смерті Тараса Шевченка. Учасники несли портрети поета та транспаранти з гаслом “Хай живе вільна Україна у вільній Росії!”, а також десятки синьо-жовтих прапорів.

25 березня 1918 року проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки. Цього дня на тлі німецького наступу на територію Білорусі та виведення звідти військ радянської Росії Рада БНР видала Третю Статутну грамоту.

Зокрема, в ній наголошувалося: “Тепер ми, Рада Білоруської Народної Республіки, скидаємо з рідного краю останнє ярмо державної залежності, яке насильно накинули російські царі на нашу вільну і незалежну країну. З цього часу Білоруська Народна Республіка проголошується Незалежною і Вільною Державою”. Річницю цієї події білоруси традиційно відзначають як свято відновлення державної незалежності.

25 березня 1944 року помер священик Майданека – український греко-католицький священик Омелян Ковч.

Він потрапив до концтабору через те, що рятував євреїв. Коли в місті Перемишляни, де мешкав Ковч, нацисти почали знищення євреїв, отець закликав земляків не співпрацювати із загарбниками та не брати участь в антиєврейських акціях. Він переховував у себе євреїв, особливо дітей. Незважаючи на небезпеку, хрестив євреїв (на це люди йшли в надії, що хрещення зіб’є нацистів “зі сліду”). 30 грудня 1942 року отця Ковча заарештувало гестапо. Наступного року його відправили до концтабору “Майданек”, де він отримав №2399. У концтаборі – до самої смерті священик підтримував ув’язнених. За офіційними даними, в’язень №2399 помер 25 березня 1944 року від флегмони (гострого гнійного запалення) правої ноги. Тіло спалено в крематорії. 2001 року під час поїздки в Україну папа Римський Іван Павло другий оголосив отця Омеляна блаженним мучеником.

2009 року його визнано покровителем усіх священиків УГКЦ.

25 березня 1949 року розпочалася так звана операція “Прибій” – низка депортацій населення захоплених СРСР країн Балтії. Під час березневої депортації у віддалені частини СРСР заслали близько 90 тисяч естонців, латишів та литовців. 72% з них – це були жінки та діти віком до 16 років. Через високу смертність депортованих у перші кілька років після виселення деякі дослідники вважають депортації геноцидом. Європейський суд з прав людини визнав березневі депортації злочином проти людяності.

25 березня 1992 року – Верховна Рада України ухвалила Закон “Про Службу безпеки України”.

25 березня 1999 року на Бориспільській трасі під Києвом загинув у ДТП український політик, лідер Народного Руху та один із головних претендентів у президенти України В’ячеслав Чорновіл.

Разом із ним загинув його водій Євген Павлов. Прессекретар Чорновола Дмитро Понамарчук із тяжкими травмами потрапив до лікарні. Автомобіль, на якому вони їхали, на великій швидкості врізався в КамАЗ, що розвертався посеред дороги. Уже наступного ранку, не дочекавшись висновків експертів, глава МВС Юрій Кравченко заявив, що це нещасний випадок, й іншу версію слідство не розглядатиме. Дивні обставини загибелі Чорновола, а також подальша амністія водія КамАЗу, чутки про його смерть та подальше зникнення – все це змушує досі розглядати версію політичного вбивства.

25 березня 2022 року в Харківській області звільнили село Мала Рогань.

Про успішне зачищення населеного пункту тоді повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Церковне свято 25 березня

25 березня християни вшановують пам’ять преподобного Феофана, сповідника, Сигріанського. Батько Феофана був ріднею візантійського імператора Лева Ісавра. Після смерті батька хлопчика взяли до двору імператора. Феофан виріс під опікою Ісавра і став сановником його наступника – Лева Хазара. Феофан одружився, але, за згодою нареченої, зберіг цнотливість, бо хотів стати ченцем. Через деякий час і Феофан, і його дружина прийняли чернечий постриг. Феофан закрився в келії, переписуючи книги. Згодом він заснував монастир і став його ігуменом. Після царювання імператора Лева Вірменина, коли святий був уже глибоким старцем, постала єресь іконоборства. Феофан твердо чинив опір іконоборству, за що був ув’язнений. Заснований ним монастир спалили. Пробувши у в’язниці 23 дні, преподобний сповідник помер. Засновану ним обитель згодом відновили, й туди перенесли його мощі.

Народні прикмети

Багато мишей з’явилося – до неврожайного року.

Якщо кроти почали копати землю, то час засівати город.

Густий туман уранці – до погіршення погоди.

Що не можна робити 25 березня

Не можна довго спати.

Не можна вирушати в дорогу.