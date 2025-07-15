Контрафакту на мільйон знайшли в гаражі в місті на Харківщині (фото)
Понад 20 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку або з підробленими марками, а також близько тисячі літрів спиртовмісної рідини на загальну суму понад мільйон гривень вилучили правоохоронці в Лозовій.
Підакцизні товари місцевий мешканець зберігав в одному із гаражів, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Санкціоновані обшуки 14 липня правоохоронці провели за місцем зберігання підакцизної продукції, а також у транспортному засобі, яким здійснювалося її перевезення.
Як зазначають в обласній прокуратурі, слідство триває. Встановлюються особи, причетні до вказаного правопорушення, а також канали надходження та збуту підакцизних товарів.
Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ч. 1 ст. 204 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 21:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 20 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку або з підробленими марками, а також близько тисячі літрів спиртовмісної рідини вилучили правоохоронці в Лозовій.".