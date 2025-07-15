Live
  • Вт 15.07.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.84
  • EUR 48.9

Контрафакта на миллион нашли в гараже в городе на Харьковщине (фото)

21:27   15.07.2025
Елена Нагорная
Контрафакта на миллион нашли в гараже в городе на Харьковщине (фото)

Более 20 тысяч пачек табачных изделий без марок акцизного налога или с поддельными марками, а также около тысячи литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более миллиона гривен изъяли правоохранители в Лозовой.

Подакцизные товары местный житель хранил в одном из гаражей, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Санкционированные обыски 14 июля правоохранители провели по месту хранения подакцизной продукции, а также в транспортном средстве, которым осуществлялась ее перевозка.

Как отмечают в областной прокуратуре, следствие продолжается. Устанавливаются лица, причастные к указанному правонарушению, а также каналы поступления и сбыта подакцизных товаров.

Досудебное расследование осуществляется по факту незаконного хранения с целью сбыта, а также транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков и табачных изделий (ч. 1 ст. 204 УКУ).

Читайте также: Поддельные акцизы для всей Украины печатал экс-правоохранитель под Харьковом

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Проходят Харьков и резко возвращаются». Как теперь РФ атакует «Шахедами»
«Проходят Харьков и резко возвращаются». Как теперь РФ атакует «Шахедами»
15.07.2025, 15:34
Работа в Харькове: где предлагают полный соцпакет и бронирование
Работа в Харькове: где предлагают полный соцпакет и бронирование
15.07.2025, 13:46
Новости Харькова — главное за 15 июля: РФ ударила по храму, утонул ребенок
Новости Харькова — главное за 15 июля: РФ ударила по храму, утонул ребенок
15.07.2025, 21:04
За ПВО на Харьковщине переплатили миллионы – прокуратура вмешалась
За ПВО на Харьковщине переплатили миллионы – прокуратура вмешалась
15.07.2025, 12:06
Контрафакта на миллион нашли в гараже в городе на Харьковщине (фото)
Контрафакта на миллион нашли в гараже в городе на Харьковщине (фото)
15.07.2025, 21:27
Ликвидация последствий бури на Харьковщине завершается: когда всем вернут свет
Ликвидация последствий бури на Харьковщине завершается: когда всем вернут свет
15.07.2025, 18:05

Новости по теме:

21:04
Новости Харькова — главное за 15 июля: РФ ударила по храму, утонул ребенок
20:34
До +33: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июля
20:10
«Фостер — космонавт»: архитектор Ольга Клейтман — о будущем Харькова (видео)
19:25
Сидела у тела матери: как в Златополе спасли девочку перед повторным ударом
19:01
Из-за субботней бури в Харькове 16 июля еще не будет ходить трамвай

  • Категории: Без рубрики; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Контрафакта на миллион нашли в гараже в городе на Харьковщине (фото)»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 21:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 20 тысяч пачек табачных изделий без марок акцизного налога или с поддельными марками, а также около тысячи литров спиртосодержащей жидкости изъяли правоохранители в Лозовой.".