Контрафакта на миллион нашли в гараже в городе на Харьковщине (фото)

Более 20 тысяч пачек табачных изделий без марок акцизного налога или с поддельными марками, а также около тысячи литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более миллиона гривен изъяли правоохранители в Лозовой.

Подакцизные товары местный житель хранил в одном из гаражей, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Санкционированные обыски 14 июля правоохранители провели по месту хранения подакцизной продукции, а также в транспортном средстве, которым осуществлялась ее перевозка.

Как отмечают в областной прокуратуре, следствие продолжается. Устанавливаются лица, причастные к указанному правонарушению, а также каналы поступления и сбыта подакцизных товаров.

Досудебное расследование осуществляется по факту незаконного хранения с целью сбыта, а также транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков и табачных изделий (ч. 1 ст. 204 УКУ).