Контрафакта на миллион нашли в гараже в городе на Харьковщине (фото)
Более 20 тысяч пачек табачных изделий без марок акцизного налога или с поддельными марками, а также около тысячи литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более миллиона гривен изъяли правоохранители в Лозовой.
Подакцизные товары местный житель хранил в одном из гаражей, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Санкционированные обыски 14 июля правоохранители провели по месту хранения подакцизной продукции, а также в транспортном средстве, которым осуществлялась ее перевозка.
Как отмечают в областной прокуратуре, следствие продолжается. Устанавливаются лица, причастные к указанному правонарушению, а также каналы поступления и сбыта подакцизных товаров.
Досудебное расследование осуществляется по факту незаконного хранения с целью сбыта, а также транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков и табачных изделий (ч. 1 ст. 204 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 20 тысяч пачек табачных изделий без марок акцизного налога или с поддельными марками, а также около тысячи литров спиртосодержащей жидкости изъяли правоохранители в Лозовой.".