Поддельные акцизы для всей Украины печатал экс-правоохранитель под Харьковом

Масштабное производство поддельных акцизных марок блокировали под Харьковом «на горячем» — во время работы полиграфического оборудования — СБУ и Нацполиция. Ущерб для государственного бюджета оценивают в десятки миллионов гривен.

Организатором оказался харьковчанин, который ранее работал в правоохранительных органах. Производство поддельных акцизных марок он устроил в специально оборудованном помещении в пригороде вместе с двумя гражданами Турции, рассказал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Уровень подделки был настолько высокого качества, что по внешним признакам почти не отличался от оригинала. Фейковые марки даже содержали голографические защитные элементы, а также детально повторяли степени защиты акцизных марок государственного образца», — отметил Абдула.

По его словам, поддельная продукция реализовывалась почти по всем регионам Украины среди теневых производителей подакцизных товаров, прежде всего спиртного. По оценкам правоохранителей, обезвреженный механизм является одним из самых масштабных в стране как по объему производства поддельных акцизных марок, так и по географии их распространения.

Изъято более 2,5 миллиона поддельных акцизных марок, три единицы промышленного полиграфического оборудования, сырье и другие вещественные доказательства.

Как уточнил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, производство работало в частном доме в поселке Коротич.

«В обычном жилом доме правоохранители обнаружили шесть станков для производства поддельных акцизных марок. Один печатал голограммы, другой — накладывал цифры и буквы, третий — резал готовую продукцию. Все оборудование размещалось на территории двух частных домовладений. На месте обнаружены двое граждан Турции. По предварительным данным, именно они выполняли основные производственные операции. Владелец дома — гражданин Украины — утверждает, что не знал о незаконном производстве, а оборудование, мол, разместил по просьбе знакомого иностранца», — рассказал Болвинов.

По данным главного следователя Харьковщины, хозяин закупал расходные материалы — бумагу и коробки для марок — и собственным автомобилем транспортировал готовую фальсифицированную продукцию. Покупали ее супруги — приятели владельца дома.

«Женщина зарегистрирована как юридическое лицо, — отметил Болвинов. — Оба занимаются оптовой продажей алкоголя. Именно на их складах, где хранятся водочные напитки, сейчас также продолжаются обыски. Предварительно установлено, что супруги использовали поддельные акцизные марки для легализации части алкогольной продукции. Напитки реализовывались в крупные сети супермаркетов. Речь идет о водке, слабоалкогольных напитках и продукции на основе виноградных спиртов. Вся эта продукция не соответствует нормам ДСТУ. В деле также фигурирует водитель — 54-летний мужчина, которого привлекли к логистике. Он выполнял инструкции других участников схемы».

Решается вопрос о сообщении о подозрении всем причастным по ч. 3 ст. 199 УКУ (изготовление и сбыт поддельных марок акцизного налога, совершенные в особо крупном размере). Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.