Предпринимателя в Харькове оштрафовали на 119 тыс. грн за торговлю вейпами

Общество 19:07   15.12.2025
Алексей Наумов
Предпринимателя в Харькове оштрафовали на 119 тыс. грн за торговлю вейпами

Немышлянский районный суд Харькова вынес едва ли не первый приговор за нелегальную торговлю электронными сигаретами и жидкостями для них.

Приговор опубликовали 11 декабря в Едином государственном реестре судебных решений. Из него известно: физическое лицо — предприниматель из Харькова закупал за наличные деньги незаконно изготовленные подакцизные товары. А именно – жидкости, используемые в электронных сигаретах, сами «электронки», наборы для курения и так далее. Кто являлся поставщиком, следствие не установило. Предприниматель торговал вейпами как минимум в двух точках в Харькове, а также хранил запасы на складе.

«В вышеуказанных нежилых помещениях по указанным адресам осуществлялось хранение с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, которые в соответствии с материалами уголовного производства, являются подакцизными товарами, а именно: наборов для курения «IN BOTTLE» в количестве 2596 шт.; электронных сигарет (в т.ч. ELFBAR и Мах) в количестве 259 шт.; емкостей с никотином (в т.ч. OCTOLAB, FLAVORLAB, LUCKY, CHASER, OCTOBAR, NICOTINE SALT, FL 550, FL 350) в количестве 14 715 шт.; табачные изделия для электрического нагрева (в т.ч. Neo и Fiit) в количестве 80 шт.; емкости с табаком для кальяна в количестве 29 шт.», — перечислили в приговоре суда.

Свою вину предприниматель полностью признал и пошел на сделку со следствием. Теперь он должен уплатить штраф в размере 7000 тысяч рублей (119 тыс. грн). Весь нелегальный товар у него был конфискован. Также предприниматель должен компенсировать затраты на проведение судебной экспертизы – почти 90 тыс. грн. В общем, нелегальная торговля вейпами обошлась ФЛП в около 200 тыс. грн (и потерянный товар).

Отметим, что в Украине законом запрещено производство, импорт и продажа жидкостей со вкусами (кроме табачной) для электронных сигарет, а также обращение никотинсодержащих жидкостей без акцизных марок. Однако это не мешает предпринимателям находить «дыры» в законе. Среди них одна из самых популярных – продажа только легальных ингредиентов и добавление к ним якобы «в подарок» никотина и других компонентов запрещенной смеси. По наблюдениям харьковских журналистов, торговля нелегальными вейпами в городе преуспевает — на уровне с продажей табачных изделий без акцизных марок (и часто в тех же торговых точках).

Автор: Алексей Наумов
