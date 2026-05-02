Live

Новости Харькова — главное 2 мая: ночной налет «Шахедов», есть раненый

Происшествия 07:23   02.05.2026
Оксана Горун
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Ночной налет «Шахедов»

Ночью в Харькове была затяжная тревога: ее объявили в 22:06 1 мая — и отбой прозвучал только в 05:58 утра 2 мая. Причиной тревоги изначально стала активность российской тактической авиации. Мониторинговые каналы информировали о пусках КАБов в направлении Казачьей Лопани.

Параллельно в сторону Харькова одна за одной летели «Молнии». Большинство уничтожали еще на подлетах к городу. Ближе к полуночи в различных районах области стали фиксировать российские «Шахеды». Вскоре Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении ударных БпЛА к Харькову.

Налет был массовым. Мониторы предупреждали об опасности с разных сторон.

Следом в городе прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что один из БпЛА влетел в 12-й этаж многоэтажки. Обломки не сдетонировали, но хозяин квартиры получил осколочное ранение груди.

Утром Терехов проинформировал о еще одном «прилете» — в Холодногорском районе. Там повреждены и уничтожены машины. В Салтовском районе обнаружили обломки БпЛА возле жилого дома. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 2 мая: ночной налет «Шахедов», есть раненый», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 07:23;

