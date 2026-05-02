Новости Харькова — главное 2 мая: ночной налет «Шахедов», есть раненый
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:23
Ночной налет «Шахедов»
Ночью в Харькове была затяжная тревога: ее объявили в 22:06 1 мая — и отбой прозвучал только в 05:58 утра 2 мая. Причиной тревоги изначально стала активность российской тактической авиации. Мониторинговые каналы информировали о пусках КАБов в направлении Казачьей Лопани.
Параллельно в сторону Харькова одна за одной летели «Молнии». Большинство уничтожали еще на подлетах к городу. Ближе к полуночи в различных районах области стали фиксировать российские «Шахеды». Вскоре Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении ударных БпЛА к Харькову.
Налет был массовым. Мониторы предупреждали об опасности с разных сторон.
Следом в городе прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что один из БпЛА влетел в 12-й этаж многоэтажки. Обломки не сдетонировали, но хозяин квартиры получил осколочное ранение груди.
Утром Терехов проинформировал о еще одном «прилете» — в Холодногорском районе. Там повреждены и уничтожены машины. В Салтовском районе обнаружили обломки БпЛА возле жилого дома. В этих случаях обошлось без пострадавших.
Читайте также: Сегодня 2 мая 2026: какой праздник и день в истории
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, прилеты, терехов, тревога, шахеды;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 07:23;